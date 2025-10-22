Лыжница Евгения Медведева о недопуске России: «Хочется надеяться, что до Олимпиады ситуация изменится в лучшую сторону»

Лыжница Евгения Медведева не удивлена недопуску россиян до международных стартов.

Накануне совет Международной федерации лыжного спорта (FIS ) продлил отстранение россиян от турниров, которое длится с 2022 года.

«Ничего не меняется, очень печально. Но по последним новостям и интервью норвежцев, что они бойкотируют Игры, если нас пустят, это ожидаемо. И что? Пускай они бойкотируют, если нас пустят.

Но, конечно, в душе была надежда, что, может быть, наших «1+1» пустят, как писали раньше. Если бы дали шанс выступить «1+1», все равно мое мнение – надо было бы ехать даже в таком составе. Но мне все‑таки хочется надеяться, что за время, которое остается до Олимпиады, ситуация изменится в лучшую сторону», – сказала олимпийская чемпионка в эстафете Турина-2006.

😱 Наши лыжники не едут на Олимпиаду: норвежцы ликуют, Россия собирается в суд