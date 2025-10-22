«Не в этом году». Дарья Непряева показала, как плачет после решения о недопуске россиян
Лыжница Дарья Непряева показала, как плачет после решения о недопуске россиян.
Накануне Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов.
Непряева опубликовала в тиктоке видео, на котором вытирает слезы.
«Не в этом году», – написала спортсменка.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: тикток Дарьи Непряевой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости