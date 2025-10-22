  • Спортс
5

Юрист Анцелиович об апелляции на недопуск лыжников: «Смысла особо нет, потому что это продление ранее вынесенного решения»

Юрист Анцелиович высказалась о том, что лыжники планируют обжаловать недопуск.

Министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что Россия подаст апелляцию на решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) продлить отстранение россиян.

«Подать документы в CAS можно всегда. Вопрос стоит один – примет ли CAS заявление, посчитав, что оно соответствует формальным критериям подачи. Они очень формально проверяют, то есть потенциально могут принять на первом этапе. Просто подать – это не так сложно, это вопрос денег. Ты платишь юристам, платишь взнос, и иск подается.

Второй вопрос – какое будет принято решение. Я считаю, что смысла особо нет, потому что это продление уже ранее вынесенного решения. Любой арбитр CAS скажет, что не имеет смысла обжаловать продление, если (решение) действует в силе первоначально.

Если бы было решение, что, например, были установлены какие‑то критерии, и российская сторона говорит, что мы их выполнили, а FIS говорит, что нет, и спор в этом... Возможно, так оно и есть, я на самом деле не читала решение, но звучит так, что это именно просто продление старого.

Продление обжаловать чисто технически можно, это все‑таки тоже решение, но с физической точки зрения шансов выиграть, конечно, будет мало. Если там что‑то не добавлено новое. Если что‑то новое, то, конечно, тогда за это уже можно побороться», – сказала Анна Анцелиович.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
лыжные гонки
Анна Анцелиович
отстранение и возвращение России
logoсборная России (лыжные гонки)
logoFIS
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoCAS
