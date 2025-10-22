Светлана Журова: «Надеюсь, Большунов найдет в себе силы продолжить карьеру. Болельщики его любят, он держит высокую спортивную форму»

Светлана Журова надеется, что Александр Большунов продолжит карьеру.

Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS ) накануне проголосовал против допуска российских лыжников к олимпийским квалификационным соревнованиям даже в нейтральном статусе.

«Надеюсь, Саша Большунов найдет в себе силы продолжить карьеру. Болельщики его любят, он радует хорошими результатами внутри страны и на тех международных стартах, куда его допускают.

Понятно, что спортсмену уже не 20 лет, но он все равно молодец. Держит высокую спортивную форму и за этим наблюдают его соперники. У меня всегда есть последняя надежда на то, что вдруг кто-то пересмотрит (решение о допуске российских спортсменов), но очевидно, что Олимпиада все ближе.

Никто же не допустит Сашу Большунова просто так, без отбора. Хотя понятно, что он бы хотел быть на Олимпийских играх», – сказала Журова.

