  Светлана Журова: «Надеюсь, Большунов найдет в себе силы продолжить карьеру. Болельщики его любят, он держит высокую спортивную форму»
Светлана Журова: «Надеюсь, Большунов найдет в себе силы продолжить карьеру. Болельщики его любят, он держит высокую спортивную форму»

Светлана Журова надеется, что Александр Большунов продолжит карьеру.

Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) накануне проголосовал против допуска российских лыжников к олимпийским квалификационным соревнованиям даже в нейтральном статусе.

«Надеюсь, Саша Большунов найдет в себе силы продолжить карьеру. Болельщики его любят, он радует хорошими результатами внутри страны и на тех международных стартах, куда его допускают.

Понятно, что спортсмену уже не 20 лет, но он все равно молодец. Держит высокую спортивную форму и за этим наблюдают его соперники. У меня всегда есть последняя надежда на то, что вдруг кто-то пересмотрит (решение о допуске российских спортсменов), но очевидно, что Олимпиада все ближе.

Никто же не допустит Сашу Большунова просто так, без отбора. Хотя понятно, что он бы хотел быть на Олимпийских играх», – сказала Журова.

😱 Наши лыжники не едут на Олимпиаду: норвежцы ликуют, Россия собирается в суд

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
