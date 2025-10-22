12 человек в руководстве FIS проголосовали против допуска россиян, 10 – за (TV2)
12 человек в руководстве FIS проголосовали против допуска россиян, 10 – за.
Об этом сообщает норвежский телеканал TV2.
Накануне состоялось заседание совета Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), где обсуждался вопрос допуска российских спортсменов. В тайном голосовании принимали участие 21 член совета и глава организации Йохан Элиаш.
По информации TV2, перед заседанием 12 человек планировали голосовать против допуска россиян, 10 – за допуск.
Три страны задавили FIS и не пустили российские лыжи на Олимпиаду
