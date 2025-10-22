  • Спортс
  • Норвежский журналист Салтведт: «Многие из российских лыжников уже высказывали мысли о дефиците мотивации. Теперь ситуация станет еще хуже»
1

Норвежский журналист Салтведт: «Многие из российских лыжников уже высказывали мысли о дефиците мотивации. Теперь ситуация станет еще хуже»

Норвежский журналист опасается, что Большунов может завершить карьеру до ОИ-2030.

Накануне Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов.

«Конечно, сейчас есть много причин для беспокойства за будущее многих российских звезд лыжного спорта. Многие из них уже высказывали свои мысли о растущем дефиците мотивации еще до этого неожиданного решения. Теперь ситуация станет еще хуже. И я действительно обеспокоен. До следующего настоящего кульминационного момента в жизни любого лыжника – Олимпиады – пройдет долгих пять лет. Это долгие часы упорных тренировок.

Я не слишком беспокоюсь за Степанову и Коростелева. Они молоды и найдут новые цели. Но Большунов, Терентьева, Ступак, Спицов и другие будут далеко за 30, когда у них появится следующая возможность осуществить свою олимпийскую мечту», – сказал Ян Петтер Салтведт.

«Стоит отметить, что не хватает призовых на международных соревнованиях, плюс меньшая привлекательность для потенциальных спонсоров, поскольку соревнования проходят только в России. Надеюсь, я ошибаюсь, но я опасаюсь за ближайшее будущее российских лыжных гонок, а следовательно, и всех видов лыжного спорта.

Последние три года с чисто спортивной точки зрения показали, насколько этому виду спорта необходимо возвращение России. Поэтому мы искренне надеемся на скорейшее завершение ситуации на Украине, чтобы Россия вернулась к чемпионату мира в Фалуне и Лахти. Думаю, сама мысль о победе над скандинавами на родном снегу будет весьма интересна», – добавил он.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
