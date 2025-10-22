CAS о планах России подать апелляцию на недопуск лыжников: «FIS должна подтвердить, возможно ли обжалование»
В CAS высказались о планах России обжаловать недопуск лыжников.
Министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что Россия подаст апелляцию на решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) продлить отстранение россиян.
– Могут ли российские спортсмены обжаловать данное решение в суде?
– Советуем вам обратиться с вашим запросом в пресс‑службу FIS. Федерация должна подтвердить, возможно ли обжалование, – сказали в CAS.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
