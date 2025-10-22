  • Спортс
Сергей Чепиков: «С российскими лыжниками Олимпиада была бы значительно интереснее. Сейчас у норвежцев почти нет конкуренции»

Сергей Чепиков считает, что Олимпиада была бы интереснее с российскими лыжниками.

Накануне Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов.

«Печально. Мы, конечно, надеялись на более позитивное решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. С россиянами Олимпиада была бы значительно интереснее, и лыжные гонки были бы куда более захватывающими. Сейчас по сути одни норвежцы там доминируют, у них почти нет конкуренции. А с нашими спортсменами в лыжный спорт вернулись бы захватывающие сюжеты борьбы.

И вдвойне жаль по поводу подрастающего поколения лыжников: раньше у них была определенная мотивация, а сейчас она снижается. У них уже не будет кумиров, на которых они равнялись. Получается, что такими решениями FIS вредит не только профессиональному, но и детско‑юношескому спорту в России. Конечно, все это очень несправедливо.

Все помнят красивые победы наших лыжников, триумф Александра Большунова. И я уверен, что те же норвежские болельщики хотели бы видеть наших ребят на лыжных трассах», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
