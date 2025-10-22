Сергей Крянин: «Надо добиваться допуска с флагом и гимном. Других вариантов вообще не должно быть»

Член президиума ФЛГР Крянин считает, что нужно добиваться допуска с флагом.

Накануне Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов.

«Я думаю, все равно надо выстраивать работу. Федерация тоже, так скажем, не теряет контактов. Правильно говорить о том, что идет потепление. Вода камень точит.

Но, в любом случае, надо добиваться допуска с флагом и гимном. Наши ребята и девчата должны выступать в полном составе. Других вариантов вообще не должно быть. Самое главное, работа ведется. Ее надо вести так, чтобы допускали на полных правах и не было никакой дискриминации», – сказал Сергей Крянин.

«Бойкот федераций? Давно происходит борьба соперников. Плохо, что на уровне федераций идет такая нечестная борьба. Считаю, что это неприемлемо. Доказывать кто сильнее надо не на собраниях, а на лыжне. Это будет намного правильнее.

То, что борьба с федерациями и сильными нациями, которые любят лыжный спорт и добиваются успехов, конечно, будут сопротивляться, чтобы соперники не появились. Без сильных соперников будет упадок конкуренции. Если есть хорошая конкуренция, будет результат, популярность и так далее.

Борьба сильного норвежца, шведа и русского – важно. Когда все знают, что одного-двух сильнейших не допустили, это уже не чемпионат мира, не Олимпийские игры. Зачем запрещать. Мы же не политики, а спортсмены. Нечестные способы. Выбивать соперников в нечестной борьбе – неправильно и вредно», – добавил он.