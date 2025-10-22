Сергей Крянин: «Надо добиваться допуска с флагом и гимном. Других вариантов вообще не должно быть»
Накануне Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов.
«Я думаю, все равно надо выстраивать работу. Федерация тоже, так скажем, не теряет контактов. Правильно говорить о том, что идет потепление. Вода камень точит.
Но, в любом случае, надо добиваться допуска с флагом и гимном. Наши ребята и девчата должны выступать в полном составе. Других вариантов вообще не должно быть. Самое главное, работа ведется. Ее надо вести так, чтобы допускали на полных правах и не было никакой дискриминации», – сказал Сергей Крянин.
«Бойкот федераций? Давно происходит борьба соперников. Плохо, что на уровне федераций идет такая нечестная борьба. Считаю, что это неприемлемо. Доказывать кто сильнее надо не на собраниях, а на лыжне. Это будет намного правильнее.
То, что борьба с федерациями и сильными нациями, которые любят лыжный спорт и добиваются успехов, конечно, будут сопротивляться, чтобы соперники не появились. Без сильных соперников будет упадок конкуренции. Если есть хорошая конкуренция, будет результат, популярность и так далее.
Борьба сильного норвежца, шведа и русского – важно. Когда все знают, что одного-двух сильнейших не допустили, это уже не чемпионат мира, не Олимпийские игры. Зачем запрещать. Мы же не политики, а спортсмены. Нечестные способы. Выбивать соперников в нечестной борьбе – неправильно и вредно», – добавил он.