  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Сергей Крянин: «Надо добиваться допуска с флагом и гимном. Других вариантов вообще не должно быть»
0

Сергей Крянин: «Надо добиваться допуска с флагом и гимном. Других вариантов вообще не должно быть»

Член президиума ФЛГР Крянин считает, что нужно добиваться допуска с флагом.

Накануне Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов.

«Я думаю, все равно надо выстраивать работу. Федерация тоже, так скажем, не теряет контактов. Правильно говорить о том, что идет потепление. Вода камень точит.

Но, в любом случае, надо добиваться допуска с флагом и гимном. Наши ребята и девчата должны выступать в полном составе. Других вариантов вообще не должно быть. Самое главное, работа ведется. Ее надо вести так, чтобы допускали на полных правах и не было никакой дискриминации», – сказал Сергей Крянин.

«Бойкот федераций? Давно происходит борьба соперников. Плохо, что на уровне федераций идет такая нечестная борьба. Считаю, что это неприемлемо. Доказывать кто сильнее надо не на собраниях, а на лыжне. Это будет намного правильнее.

То, что борьба с федерациями и сильными нациями, которые любят лыжный спорт и добиваются успехов, конечно, будут сопротивляться, чтобы соперники не появились. Без сильных соперников будет упадок конкуренции. Если есть хорошая конкуренция, будет результат, популярность и так далее.

Борьба сильного норвежца, шведа и русского – важно. Когда все знают, что одного-двух сильнейших не допустили, это уже не чемпионат мира, не Олимпийские игры. Зачем запрещать. Мы же не политики, а спортсмены. Нечестные способы. Выбивать соперников в нечестной борьбе – неправильно и вредно», – добавил он.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
отстранение и возвращение России
Сергей Крянин
лыжные гонки
logoFIS
ФЛГР
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoсборная России (лыжные гонки)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
CAS о планах России подать апелляцию на недопуск лыжников: «FIS должна подтвердить, возможно ли обжалование»
3сегодня, 19:17
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
сегодня, 17:47
Сергей Чепиков: «С российскими лыжниками Олимпиада была бы значительно интереснее. Сейчас у норвежцев почти нет конкуренции»
сегодня, 17:40
Главные новости
CAS о планах России подать апелляцию на недопуск лыжников: «FIS должна подтвердить, возможно ли обжалование»
3сегодня, 19:17
Норвежский журналист Салтведт: «Многие из российских лыжников уже высказывали мысли о дефиците мотивации. Теперь ситуация станет еще хуже»
3сегодня, 18:56
Матыцин о недопуске лыжников: «Решение носит откровенно политизированный характер. Цель скандинавских государств – любой ценой устранить сильных соперников»
3сегодня, 18:43
«Не в этом году». Дарья Непряева показала, как плачет после решения о недопуске россиян
2сегодня, 18:31Видео
Сергей Чепиков: «С российскими лыжниками Олимпиада была бы значительно интереснее. Сейчас у норвежцев почти нет конкуренции»
сегодня, 17:40
Панжинский о продлении отстранения лыжников: «Просто отмахнуться от нас уже не получается. Многие хотят нашего возвращения»
6сегодня, 17:05
Губерниев об апелляции на недопуск лыжников: «Ввязался в драку – дерись до конца. Дегтярев делает все правильно, шансы есть всегда»
8сегодня, 16:17
Юрист Анцелиович об апелляции на недопуск лыжников: «Смысла особо нет, потому что это продление ранее вынесенного решения»
7сегодня, 16:01
12 человек в руководстве FIS проголосовали против допуска россиян, 10 – за (TV2)
46сегодня, 15:11
Степанова о продлении отстранения лыжников: «Еще не вечер. А я начинаю готовиться к Олимпиаде-2030»
31сегодня, 14:51
Ко всем новостям
Последние новости
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
сегодня, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
2сегодня, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
39 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
16 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
419 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
39 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04