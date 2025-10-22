  • Спортс
Матыцин о недопуске лыжников: «Решение носит откровенно политизированный характер. Цель скандинавских государств – любой ценой устранить сильных соперников»

Олег Матыцин назвал политизированным решение о недопуске российских лыжников.

Накануне Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов.

«Принятое решение носит откровенно политизированный характер, о чем открыто заявляют представители скандинавских государств. Их цель – любой ценой устранить сильных соперников, что в корне противоречит идеалам честной спортивной борьбы.

Подобные шаги не только ущемляют права наших атлетов, но и ведут к разрушению гуманистических основ спорта, а также дестабилизируют систему управления международным спортивным движением, центральной фигурой в котором должен оставаться спортсмен», – сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
