Матыцин о недопуске лыжников: «Решение носит откровенно политизированный характер. Цель скандинавских государств – любой ценой устранить сильных соперников»
Олег Матыцин назвал политизированным решение о недопуске российских лыжников.
Накануне Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов.
«Принятое решение носит откровенно политизированный характер, о чем открыто заявляют представители скандинавских государств. Их цель – любой ценой устранить сильных соперников, что в корне противоречит идеалам честной спортивной борьбы.
Подобные шаги не только ущемляют права наших атлетов, но и ведут к разрушению гуманистических основ спорта, а также дестабилизируют систему управления международным спортивным движением, центральной фигурой в котором должен оставаться спортсмен», – сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости