Панжинский о продлении отстранения лыжников: «Просто отмахнуться от нас уже не получается. Многие хотят нашего возвращения»

Александр Панжинский отметил, что многие хотят возвращения российских лыжников.

Накануне Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов.

«Доводы становятся все существеннее, уже приходится обсуждать, дискутировать. Так что просто отмахнуться от нас уже не получается. О нас говорят, о нас помнят, о нас размышляют. Многие хотят нашего возвращения и пытаются всеми способами вернуть. Все это идет нам на пользу», – сказал серебряный призер Ванкувера-2010.