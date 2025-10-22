Губерниев об апелляции на недопуск лыжников: «Ввязался в драку – дерись до конца. Дегтярев делает все правильно, шансы есть всегда»

Дмитрий Губерниев поддержал планы обжаловать недопуск российских лыжников.

Министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что Россия подаст апелляцию на решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) продлить отстранение россиян.

«Ввязался в драку – дерись до конца. Дегтярев делает все правильно. Шансы есть всегда, их немного, пока нет масштабных договоренностей на других, не лыжных, полях.

Но нужно бороться и идти до конца, чтобы хотя бы пару человек допустили и дали возможность с wild card бежать на Олимпиаде. Кто‑то из молодых точно заслужил представлять Россию, нужно бороться и идти до конца. В бобслее, например, ситуация казалась безнадежной, а прошло три дня, и уже не такая безнадежная», – сказал Губерниев.