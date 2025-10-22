  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Губерниев об апелляции на недопуск лыжников: «Ввязался в драку – дерись до конца. Дегтярев делает все правильно, шансы есть всегда»
6

Губерниев об апелляции на недопуск лыжников: «Ввязался в драку – дерись до конца. Дегтярев делает все правильно, шансы есть всегда»

Дмитрий Губерниев поддержал планы обжаловать недопуск российских лыжников.

Министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что Россия подаст апелляцию на решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) продлить отстранение россиян.

«Ввязался в драку – дерись до конца. Дегтярев делает все правильно. Шансы есть всегда, их немного, пока нет масштабных договоренностей на других, не лыжных, полях.

Но нужно бороться и идти до конца, чтобы хотя бы пару человек допустили и дали возможность с wild card бежать на Олимпиаде. Кто‑то из молодых точно заслужил представлять Россию, нужно бороться и идти до конца. В бобслее, например, ситуация казалась безнадежной, а прошло три дня, и уже не такая безнадежная», – сказал Губерниев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoДмитрий Губерниев
logoсборная России жен (лыжные гонки)
отстранение и возвращение России
logoCAS
logoсборная России (лыжные гонки)
logoFIS
лыжные гонки
logoМихаил Дегтярев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Юрист Анцелиович об апелляции на недопуск лыжников: «Смысла особо нет, потому что это продление ранее вынесенного решения»
5сегодня, 16:01
12 человек в руководстве FIS проголосовали против допуска россиян, 10 – за (TV2)
34сегодня, 15:11
Степанова о продлении отстранения лыжников: «Еще не вечер. А я начинаю готовиться к Олимпиаде-2030»
30сегодня, 14:51
Главные новости
Панжинский о продлении отстранения лыжников: «Просто отмахнуться от нас уже не получается. Многие хотят нашего возвращения»
4 минуты назад
Юрист Анцелиович об апелляции на недопуск лыжников: «Смысла особо нет, потому что это продление ранее вынесенного решения»
5сегодня, 16:01
12 человек в руководстве FIS проголосовали против допуска россиян, 10 – за (TV2)
34сегодня, 15:11
Степанова о продлении отстранения лыжников: «Еще не вечер. А я начинаю готовиться к Олимпиаде-2030»
30сегодня, 14:51
Каминский о реакции Клэбо на недопуск россиян: «Этому самовлюбленному павиану пора антипамятник поставить. Так себя вести чемпион и лидер не имеет права»
55сегодня, 14:12
Сорин о решении FIS не допускать россиян: «Конечно, ожидали обратного решения, очень хотели этого. У нас была надежда, хоть и небольшая»
сегодня, 13:28
Большунов-старший о шансах сына выступить на ОИ: «Все возможно в нашей жизни, потому что живем одним днем. Надежда умирает последней»
1сегодня, 13:24
Мама Терентьевой и Непряевой: «Мотивация соревноваться у Натальи и Дарьи есть – это их работа, они получают зарплату. Они не заканчивают»
сегодня, 13:19
Александр Терентьев об Олимпийских играх: «Не в этом году. Но, надеюсь, в этой жизни»
сегодня, 13:10Фото
Тарасова о продлении отстранения лыжников: «Мы ни на что не надеялись. Нас и так не допускали, мы с этим живем»
сегодня, 13:05
Ко всем новостям
Последние новости
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
2сегодня, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
39 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
16 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
419 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
39 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31