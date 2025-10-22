Рожков о решении FIS не допускать российских паралимпийцев: «Продолжим добиваться полного восстановления прав наших спортсменов»

Глава ПКР заявил, что Россия будет добиваться восстановления прав паралимпийцев.

21 октября Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях под своей эгидой – в том числе в отборе на Паралимпийские игры.

«Решение FIS о недопуске российских спортсменов к квалификационным соревнованиям к Паралимпийским играм 2026 года вызывает недоумение в виду недавнего полного восстановления членских прав Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете.

Совет FIS проигнорировал мнение большинства членов международного паралимпийского движения и принял решение, которое носит явный политический окрас и является дискриминацией наших спортсменов.

Мы рассматриваем все возможные варианты защиты и продолжим добиваться полного восстановления прав российских паралимпийцев на полноценное участие в составе сборных России в международных соревнованиях по всем видам адаптивного спорта», – сказал президент Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков.

