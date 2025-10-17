Эльвира Оберг о допуске российских паралимпийцев: «Странно, что МОК и Паралимпийский комитет пошли разными путями. Ситуация не изменилась»

Шведская биатлонистка Эльвира Оберг удивлена допуском России до Паралимпиады-2026.

«Прежде всего, мне кажется странным, что МОК и Паралимпийский комитет решили пойти разными путями.

И ситуация сейчас никак не изменилась. Конфликт все еще продолжается», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в интервью Expressen.