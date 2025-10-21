Бородавко о возможном допуске лыжников: «Если не будут выполнены требования МОК, то не один спортсмен не попадет на Олимпиаду»

Бородавко заявил, что допуск россиян на Олимпиаду зависит от комиссии МОК.

21 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассмотрит вопрос о возвращении российских спортсменов на соревнования. Они отстранены с 2022 года.

«Вне зависимости от того, допустит нас международная федерация 21-го числа или нет, Международный олимпийский комитет уже вынес свой вердикт, что допуск на Олимпийские игры в Италии будет такой же, как в Париже. Те же самые условия.

Тем более последнее слово будет за комиссией МОК. Так что тут мало что зависит от международных федераций: если не будут выполнены требования МОК , то не один спортсмен не попадет на Олимпиаду », – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко .

