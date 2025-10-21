  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Бородавко о возможном допуске лыжников: «Если не будут выполнены требования МОК, то не один спортсмен не попадет на Олимпиаду»
0

Бородавко о возможном допуске лыжников: «Если не будут выполнены требования МОК, то не один спортсмен не попадет на Олимпиаду»

Бородавко заявил, что допуск россиян на Олимпиаду зависит от комиссии МОК.

21 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассмотрит вопрос о возвращении российских спортсменов на соревнования. Они отстранены с 2022 года.

«Вне зависимости от того, допустит нас международная федерация 21-го числа или нет, Международный олимпийский комитет уже вынес свой вердикт, что допуск на Олимпийские игры в Италии будет такой же, как в Париже. Те же самые условия.

Тем более последнее слово будет за комиссией МОК. Так что тут мало что зависит от международных федераций: если не будут выполнены требования МОК, то не один спортсмен не попадет на Олимпиаду», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

Норвежские лыжники обсуждают возможность бойкота соревнований в случае, если FIS допустит россиян

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoЮрий Бородавко
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoFIS
отстранение и возвращение России
logoОлимпиада-2026
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoМОК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
FIS не будет переносить рассмотрение вопроса о допуске россиян к соревнованиям. Заседание пройдет 21 октября
10сегодня, 15:22
Норвежский журналист: «Становится все более вероятным, что некоторым российским лыжникам разрешат участвовать в Играх в качестве нейтральных спортсменов»
13вчера, 18:37
Бородавко о возможном допуске россиян: «Есть запреты на уровне правительств стран, так что решение FIS мало что может изменить»
518 октября, 13:54
Главные новости
Норвежские лыжники обсуждают возможность бойкота соревнований в случае, если FIS допустит россиян
47сегодня, 20:29
Дмитрий Губерниев: «Надо понимать, что Большунов и Терентьева не поедут на Олимпиаду в Милане. Допуск лидерам в лыжах не дадут»
41сегодня, 16:45
FIS не будет переносить рассмотрение вопроса о допуске россиян к соревнованиям. Заседание пройдет 21 октября
10сегодня, 15:22
Ирина Роднина: «Норвежцы почувствовали себя героями, пока не было российских лыжников. Им не хочется возвращения наших, потому что сразу будет виден их собственный уровень»
33сегодня, 13:55
Егор Сорин: «Никаких ожиданий от совета FIS нет. Люди, которые принимают решение, сделают так, как считают нужным»
1сегодня, 12:12
Юрий Бородавко: «Ожидания от совета FIS? Мы ждем допуска как можно большего количества наших лыжников»
3сегодня, 10:02
Панжинский о возможном допуске россиян: «Я сомневаюсь, что письмо FIS сильно повлияет. Но это показывает, что FIS уже полностью на нашей стороне»
3вчера, 19:53
Норвежский журналист: «Становится все более вероятным, что некоторым российским лыжникам разрешат участвовать в Играх в качестве нейтральных спортсменов»
13вчера, 18:37
Журова о письме FIS с аргументами за допуск россиян: «Думаю, все эти слова озвучены специально, чтобы поднять бучу, организовать определенные волнения»
1вчера, 18:05
Бьорген о гендерных тестах: «Если дело зашло так далеко, что это нужно делать, то в моих глазах это не очень сложно»
2вчера, 17:04
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
39 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
419 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
39 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10