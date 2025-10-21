Сегодня FIS обсудит допуск российских лыжников к соревнованиям.

21 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS ) рассмотрит вопрос о возвращении российских и белорусских спортсменов. Они отстранены с 2022 года.

FIS ранее уже несколько раз обсуждала эту тему, но так и не пришла к какому-то решению.

Кубок мира по лыжным гонкам, через который будет проходить отбор на Олимпиаду-2026, стартует 28 ноября в финской Руке.

Финны не пустят наших лыжников – почему им ничего за это не будет

Похоже, наших лыжников допустят – даже норвежцы не смогут помешать