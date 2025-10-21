Дмитрий Свищев: «Грубые вмешательства норвежцев, финнов и спортивных функционеров под руководством украинской федерации повлияли на решение FIS»

Свищев считает, что FIS приняла решение по российским лыжникам под давлением.

Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) проголосовал против допуска россиян и белорусов к олимпийским квалификационным соревнованиям даже в нейтральном статусе.

«Мы надеялись, что справедливость все-таки победит, но грубые вмешательства норвежцев, финнов и спортивных функционеров под руководством украинской федерации повлияли на это решение.

Я считаю, что оно незаконное, неспортивное и негативно сказывается на развитии спорта.

Это только ущемляет права профессиональных ребят-спортсменов. Очень странно, не знаю, как они оправдают свое решение», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев .