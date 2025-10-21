Сорин о решении FIS по российским лыжникам: «Неожиданностью не стало»

Егор Сорин заявил, что решение FIS не допустить россиян не стало неожиданным.

Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) проголосовал против допуска россиян и белорусов к олимпийским квалификационным соревнованиям.

«Неожиданностью не стало, надежду оставляли в глубине души», — сказал тренер лыжной сборной России Сорин, чьи слова приводит «Матч ТВ».

«Безусловно, сегодняшнее решение огорчило всех без исключения в команде, в том числе и меня. Надежда теплилась в душе, но головой я понимал, что шансов по допуску практически нет. Поэтому сильно не расстроился сейчас.

К тому же мы сейчас на тренировочном сборе, работы хватает, горевать нет времени.

Ребятам разрешил на 12 часов повесить нос, но к завтрашней развивающей тренировке все должны быть в хорошем настроении», – цитирует Сорина «Р-Спорт».