Сорин о решении FIS по российским лыжникам: «Неожиданностью не стало»
Егор Сорин заявил, что решение FIS не допустить россиян не стало неожиданным.
Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) проголосовал против допуска россиян и белорусов к олимпийским квалификационным соревнованиям.
«Неожиданностью не стало, надежду оставляли в глубине души», — сказал тренер лыжной сборной России Сорин, чьи слова приводит «Матч ТВ».
«Безусловно, сегодняшнее решение огорчило всех без исключения в команде, в том числе и меня. Надежда теплилась в душе, но головой я понимал, что шансов по допуску практически нет. Поэтому сильно не расстроился сейчас.
К тому же мы сейчас на тренировочном сборе, работы хватает, горевать нет времени.
Ребятам разрешил на 12 часов повесить нос, но к завтрашней развивающей тренировке все должны быть в хорошем настроении», – цитирует Сорина «Р-Спорт».
