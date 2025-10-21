Юрист Анцелиович о недопуске лыжников: «В целом это не новое решение, а подтверждение старого, поэтому перспектив оспаривания его практически нет»

Юрист Анцелиович считает, что перспектив оспорить решение FIS о недопуске нет.

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставил в силе отстранение россиян от соревнований, которое длится с 2022 года.

Ассоциация лыжных видов России заявила, что готова обратиться в суд из-за недопуска спортсменов.

«В целом это не новое решение, а подтверждение старого, поэтому перспектив оспаривания его практически нет», – сказала спортивный юрист Анна Анцелиович.