Юрист Анцелиович о недопуске лыжников: «В целом это не новое решение, а подтверждение старого, поэтому перспектив оспаривания его практически нет»
Юрист Анцелиович считает, что перспектив оспорить решение FIS о недопуске нет.
Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставил в силе отстранение россиян от соревнований, которое длится с 2022 года.
Ассоциация лыжных видов России заявила, что готова обратиться в суд из-за недопуска спортсменов.
«В целом это не новое решение, а подтверждение старого, поэтому перспектив оспаривания его практически нет», – сказала спортивный юрист Анна Анцелиович.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
