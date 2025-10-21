Светлана Журова: «В FIS слишком много европейцев, которые настроены против нас. Их подговаривает в том числе и Украина»

Журова считает, что Норвегия и Швеция могут шантажировать FIS.

Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) проголосовал против допуска россиян и белорусов к олимпийским квалификационным соревнованиям.

«Надежда на положительный исход оставалась, потому что после решения в бобслее, настольном теннисе были мысли, что здравый смысл восторжествует.

Но в исполкоме федерации лыжных гонок все-таки слишком много европейцев, которые настроены против нас. Такие страны, как Норвегия, Швеция, считаются главными в лыжном спорте. Они, конечно, начинают шантажировать.

Понятно, их подговаривает в том числе и Украина, и пока это так, нам будет крайне сложно. Никто не смотрит здесь на спортивную составляющую», – сказала депутат Госдумы Светлана Журова.