Светлана Журова: «В FIS слишком много европейцев, которые настроены против нас. Их подговаривает в том числе и Украина»
Журова считает, что Норвегия и Швеция могут шантажировать FIS.
Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) проголосовал против допуска россиян и белорусов к олимпийским квалификационным соревнованиям.
«Надежда на положительный исход оставалась, потому что после решения в бобслее, настольном теннисе были мысли, что здравый смысл восторжествует.
Но в исполкоме федерации лыжных гонок все-таки слишком много европейцев, которые настроены против нас. Такие страны, как Норвегия, Швеция, считаются главными в лыжном спорте. Они, конечно, начинают шантажировать.
Понятно, их подговаривает в том числе и Украина, и пока это так, нам будет крайне сложно. Никто не смотрит здесь на спортивную составляющую», – сказала депутат Госдумы Светлана Журова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости