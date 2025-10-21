Норвежский журналист Салтведт о недопуске россиян: «Это большой сюрприз. Я и несколько моих коллег были уверены, что совет FIS изменит свою позицию»

Норвежский журналист Салтведт назвал сюрпризом недопуск российских лыжников.

Сегодня Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) проголосовал против допуска россиян и белорусов к олимпийским квалификационным соревнованиям.

«Это действительно большой сюрприз. Судя по развитию событий последних недель, я и несколько моих коллег были совершенно уверены, что совет FIS изменит свою позицию.

Президент FIS Элиаш приложил немало усилий, хитрости и авторитета, чтобы склонить большинство на свою сторону, но ему это не удалось, даже после того, как на прошлой неделе он за спиной совета направил письмо странам-членам FIS», – цитирует Яна Петтера Салтведта NRK.