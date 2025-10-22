  • Спортс
  • Александр Тихонов: «Нас не допустили до Олимпиады? И правильно! Надо не сопли жевать, а быть доминирующей страной. Кто мы по территории, а кто такая Европа?»
29

Александр Тихонов: «Нас не допустили до Олимпиады? И правильно! Надо не сопли жевать, а быть доминирующей страной. Кто мы по территории, а кто такая Европа?»

Александр Тихонов резко высказался о недопуске российских лыжников на Олимпиаду.

Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлил отстранение россиян от турниров, которое продолжается с 2022 года.

«Нас не допустили до Олимпиады? И правильно сделали! Не надо сопли жевать, а надо быть доминирующей страной. Кто мы по территории, а кто такая Европа? Кто правит бал?

У меня, кроме стыда, никаких чувств нет. А мы жалуемся. Все справедливо. Мне обидно за безголовое руководство, а не за спортсменов.

Почему Израиль делает что хочет? Надо тем же отвечать, а мы все жалуемся и сидим», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

😱 Наши лыжники не едут на Олимпиаду: норвежцы ликуют, Россия собирается в суд

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoОлимпиада-2026
logoОлимпийская сборная России
logoАлександр Тихонов
Политика
logoFIS
