Александр Тихонов: «Нас не допустили до Олимпиады? И правильно! Надо не сопли жевать, а быть доминирующей страной. Кто мы по территории, а кто такая Европа?»
Александр Тихонов резко высказался о недопуске российских лыжников на Олимпиаду.
Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлил отстранение россиян от турниров, которое продолжается с 2022 года.
«Нас не допустили до Олимпиады? И правильно сделали! Не надо сопли жевать, а надо быть доминирующей страной. Кто мы по территории, а кто такая Европа? Кто правит бал?
У меня, кроме стыда, никаких чувств нет. А мы жалуемся. Все справедливо. Мне обидно за безголовое руководство, а не за спортсменов.
Почему Израиль делает что хочет? Надо тем же отвечать, а мы все жалуемся и сидим», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.
Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
