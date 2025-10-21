Коростелев о недопуске россиян: «Это не спорт, это политика»

Савелий Коростелев назвал политическим решение FIS продлить недопуск россяин.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе недопуск россиян до соревнований, который длится с 2022 года.

Российские лыжники не смогут принять участие в олимпийских квалификационных соревнованиях.

«Это не спорт, это политика», – заявил Коростелев в эфире TV2.

«Пусть это все останется на совести других людей, моя чиста», – цитирует Коростелева «Р-Спорт».