Коростелев о недопуске россиян: «Это не спорт, это политика»
Савелий Коростелев назвал политическим решение FIS продлить недопуск россяин.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе недопуск россиян до соревнований, который длится с 2022 года.
Российские лыжники не смогут принять участие в олимпийских квалификационных соревнованиях.
«Это не спорт, это политика», – заявил Коростелев в эфире TV2.
«Пусть это все останется на совести других людей, моя чиста», – цитирует Коростелева «Р-Спорт».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
