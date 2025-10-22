Отец Большунова не знает, продолжит ли лыжник карьеру: «Только он может ответить на все вопросы»
Отец Александра Большунова не стал отвечать на вопрос о продолжении его карьеры.
Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлил отстранение россиян от турниров, которое длится с 2022 года. Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом.
«Это все вопросы (по карьере) к нему, только он на них может ответить. Все спортсмены идут к одной мечте. На данный момент она недосягаема из-за недопуска, и ничего другого не следовало тут ожидать», – сказал Александр Большунов-старший.
Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
