Дмитрий Губерниев: «Расслабляемся, проводим соревнования в Российской Федерации и поддерживаем спорт большой лыжной страны»

Губерниев с иронией отреагировал на решение FIS о недопуске российских лыжников.

Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) проголосовал против допуска россиян и белорусов к олимпийским квалификационным соревнованиям.

«Никогда такого не было — и вот опять. Моя любимая фраза в произведении Михаила Юрьевича Лермонтова про Печорина: «Она же дала мне надежду! А как же ты смел надеяться?»

Ничего не изменится. В бобслее лед тронулся, и то они думают. А лыжники уперлись. Мы в лучших стремлениях и мечтах предполагали, что, может быть, два человека по wild card поедут на Олимпиаду, но сейчас никто никуда не поедет.

Расслабляемся, проводим соревнования в Российской Федерации и поддерживаем спорт большой лыжной страны.

Норвежцам не придется в силу бойкота сидеть на паперти и собирать денежки, они будут выступать без русских, хотя мы уже собрались им копеечку подать, проходя мимо того или иного собора», — сказал Дмитрий Губерниев.