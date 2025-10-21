Дарья Непряева о решении FIS: «Я очень расстроена, это была моя мечта и цель»

Дарья Непряева расстроена из-за решения FIS о недопуске российских лыжников.

Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) проголосовал против допуска россиян и белорусов к олимпийским квалификационным соревнованиям.

«Я очень расстроена, это была моя мечта и цель. Пока слов нет, одни эмоции», – сказала лыжница Непряева.