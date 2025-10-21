Норвежский журналист Салтведт: «Опрос FIS может изменить настроение, чтобы российские спортсмены снова смогли участвовать»

Норвежский журналист считает, что опрос FIS мог изменить мнения о допуске России.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) разослала национальным федерациям письмо с аргументами в пользу допуска российских спортсменов. Сегодня Совет FIS обсудит допуск россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Пока что нам известно только, что встреча начнется в 13:00 по центральноевропейскому времени и, как ожидается, продлится 5-6 часов. Но кто знает.

На сентябрьском заседании все еще не было большинства, но у нас есть источники в Совете, которые предполагают, что проведенный FIS опрос может изменить настроение, чтобы российские спортсмены снова смогли участвовать. Но это будет непросто», – сказал Ян Петтер Салтведт.