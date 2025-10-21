Юрий Бородавко: «FIS получила указания и сделала все, чтобы нас не допустить»

Бородавко считает, что FIS получила указание не допускать российских лыжников.

Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) проголосовал против допуска россиян и белорусов к олимпийским квалификационным соревнованиям.

«Ничего нового в решении FIS нет. FIS — это общественная организация, и там все должно приниматься голосованием, но, к сожалению, мнение многих национальных комитетов диктуется политикой государства. Лозунг «спорт вне политики» уже не тот.

Мы, конечно, надеялись, что нас допустят в нейтральном статусе или хотя бы по одному спортсмену, но все произошло так, как ожидалось.

FIS получила указания и сделала все, чтобы нас не допустить, — сказал тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко.