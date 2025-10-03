Рейс-директор FIS сообщил, что Диггинс завершит карьеру после сезона-2025/26
Американская лыжница Джесси Диггинс завершит карьеру после сезона-2025/26.
Об этом рассказал рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Саймон Каприни в подкасте Nouvelles Traces.
По словам Каприни, последним стартом Диггинс станет этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде.
Сама Диггинс пока что эту информацию не подтвердила.
Американке 34 года, она является олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018 в командном спринте, двукратной чемпионкой мира и трехкратной победительницей общего зачета Кубка мира.
