Главный тренер сборной США по лыжам: «Если у России будет олимпийская квота, то она составит два человека. Это мужчина и женщина»

Главный тренер сборной США заявил, что на ОИ поедут только два лыжника из России.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отложила вопрос допуска россиян к соревнованиям в нейтральном статусе до 21 октября.

«Олимпийская квота России, если таковая будет, составит два человека – один мужчина и одна женщина», – сказал тренер, руководитель программы развития лыжных гонок США Крис Гровер в подкасте Race Ready.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований под эгидой FIS с 2022 года.

