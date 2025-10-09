Главный тренер сборной США по лыжам: «Если у России будет олимпийская квота, то она составит два человека. Это мужчина и женщина»
Главный тренер сборной США заявил, что на ОИ поедут только два лыжника из России.
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отложила вопрос допуска россиян к соревнованиям в нейтральном статусе до 21 октября.
«Олимпийская квота России, если таковая будет, составит два человека – один мужчина и одна женщина», – сказал тренер, руководитель программы развития лыжных гонок США Крис Гровер в подкасте Race Ready.
Российские лыжники отстранены от международных соревнований под эгидой FIS с 2022 года.
Раскол из-за наших лыжников: глава FIS возвращает Россию – скандинавы уперлись
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
