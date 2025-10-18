  • Спортс
Олимпийская чемпионка Диггинс сломала мизинец, ударившись об угол дивана: «Это станет частью моей интересной истории на пути к Играм-2026»

Американская лыжница Джессика Диггинс сломала мизинец, ударившись об угол дивана.

Диггинс 34 года, она действующий обладатель Кубка мира, а также олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам.

«Вчера я ударилась об угол дивана и сломала мизинец.

Такое случается – в конце концов, без трудностей на пути никак. И это станет частью моей интересной историей на пути к Олимпийским играм.

Раньше я никогда не ломала пальцы на ноге, это что-то новенькое. Но ничего серьезного», – рассказала Диггинс в соцсети.

Зимние Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

