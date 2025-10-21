Журова о заявлении норвежцев про возможный бойкот: «Типичное давление на FIS перед заседанием»

Светлана Журова считает, что норвежцы давят на FIS заявлениями про бойкот.

Ранее тренер сборной Норвегии по лыжам Эйрик Мюр Носсум сообщил , что команда может бойкотировать соревнования в случае допуска россиян.

«Типичное давление на FIS перед заседанием. Их заявления давно известны, их давление тоже понятно. При этом некоторые спортсмены из их стран говорят, что россиян надо допустить.

А так от Европы, скандинавов мы ничего не ждем хорошего. Тут необходимо перебивать поддержкой остальных стран, которых на нашей стороне тоже немало», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

