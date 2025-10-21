Журова о заявлении норвежцев про возможный бойкот: «Типичное давление на FIS перед заседанием»
Светлана Журова считает, что норвежцы давят на FIS заявлениями про бойкот.
Ранее тренер сборной Норвегии по лыжам Эйрик Мюр Носсум сообщил, что команда может бойкотировать соревнования в случае допуска россиян.
«Типичное давление на FIS перед заседанием. Их заявления давно известны, их давление тоже понятно. При этом некоторые спортсмены из их стран говорят, что россиян надо допустить.
А так от Европы, скандинавов мы ничего не ждем хорошего. Тут необходимо перебивать поддержкой остальных стран, которых на нашей стороне тоже немало», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.
Похоже, наших лыжников допустят – даже норвежцы не смогут помешать
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости