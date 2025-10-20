Дмитрий Губерниев: «Надо понимать, что Большунов и Терентьева не поедут на Олимпиаду в Милане. Допуск лидерам в лыжах не дадут»

Губерниев высказался о ситуации с допуском российских спортсменов к ОИ-2026.

21 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS ) рассмотрит вопрос о возвращении российских и белорусских спортсменов на турниры. Они отстранены с 2022 года.

Ранее россиян и белорусов в нейтральном статусе допустил Международный союз конькобежцев (ISU). Спортсмены смогли принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду .

«Только что у меня был в гостях на ТВ Николай Гуляев, олимпийский чемпион и президент Союза конькобежцев России. Он сказал очень правильную вещь – нужно общение с международной федерацией.

Понятно, что в коньках в руководстве нет скандинавов и там чуть легче в этом плане, но Гуляев в любом случае ездил на все мероприятия, связанные с допуском. Ездил ли куда-то Виктор Майгуров по биатлонным делам? Он не под санкциями, поэтому ему бы дали Шенген. Можно было заехать через Венгрию, Францию, Италию, а потом стучаться в окна и двери, сказав: «Здравствуйте, я приехал».

В лыжах другая ситуация. Там нерукопожатная Елена Валерьевна Вяльбе. И то здравый смысл может восторжествовать. Ясно одно – в коньках лидерам допуск не дали. В бобслее и лыжах тоже не дадут.

Шанс поехать у молодежи будет, но это связано с кучей проблем с визами, логистикой и так далее. Надо понимать, что Большунов и Терентьева не поедут на Олимпиаду в Милане.

Скорее всего, могут поехать Коростелев и условная Непряева-младшая или Фалеева . Не надо строить воздушные замки. Возможно, кто-то из юных спортсменов и в бобслее/скелетоне поедет», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .

