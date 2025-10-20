  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Ирина Роднина: «Норвежцы почувствовали себя героями, пока не было российских лыжников. Им не хочется возвращения наших, потому что сразу будет виден их собственный уровень»
6

Ирина Роднина: «Норвежцы почувствовали себя героями, пока не было российских лыжников. Им не хочется возвращения наших, потому что сразу будет виден их собственный уровень»

Ирина Роднина считает, российские лыжники лишат норвежцев медалей.

21 октября совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) рассмотрит вопрос о допуске россиян на соревнования. Они отстранены с 2022 года.

– Международная федерация лыжного спорта прозрела. Если им три года понадобилось на это, представляете, как они медленно соображают? Нужно основываться на принципах олимпизма, которые гласят о равенстве спортсменов вне зависимости от цвета кожи, национальности, языка, вероисповедания. Последние три года FIS отстраняла наших спортсменов чисто по политическим мотивам. Слава богу, они одумались.

– Норвежская, шведская и финская лыжные федерации уже заявили, что они по-прежнему против допуска России, несмотря на последнее письмо FIS.

– За последние три года норвежцы, да и вообще скандинавы почувствовали себя героями, пока не было российских лыжников. Им не хочется возвращения наших спортсменов, потому что сразу будет виден их собственный уровень. С возвращением российских лыжников они лишатся медалей, на которые они рассчитывали, – ответила депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoИрина Роднина
лыжные гонки
Политика
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoсборная России (лыжные гонки)
отстранение и возвращение России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Норвежский журналист: «Становится все более вероятным, что некоторым российским лыжникам разрешат участвовать в Играх в качестве нейтральных спортсменов»
9вчера, 18:37
Сорин о письме FIS с аргументами за допуск россиян: «Узнал об этом еще дней пять назад от Вяльбе. Это здорово, есть положительные движения»
2вчера, 13:51
Губерниев о письме FIS: «Скандинавы от своего мнения не отступят. Решение по допуску наших спортсменов не повлияет на антироссийское лобби»
14вчера, 12:23
Главные новости
Егор Сорин: «Никаких ожиданий от совета FIS нет. Люди, которые принимают решение, сделают так, как считают нужным»
1сегодня, 12:12
Юрий Бородавко: «Ожидания от совета FIS? Мы ждем допуска как можно большего количества наших лыжников»
1сегодня, 10:02
Панжинский о возможном допуске россиян: «Я сомневаюсь, что письмо FIS сильно повлияет. Но это показывает, что FIS уже полностью на нашей стороне»
3вчера, 19:53
Норвежский журналист: «Становится все более вероятным, что некоторым российским лыжникам разрешат участвовать в Играх в качестве нейтральных спортсменов»
9вчера, 18:37
Журова о письме FIS с аргументами за допуск россиян: «Думаю, все эти слова озвучены специально, чтобы поднять бучу, организовать определенные волнения»
1вчера, 18:05
Бьорген о гендерных тестах: «Если дело зашло так далеко, что это нужно делать, то в моих глазах это не очень сложно»
2вчера, 17:04
Сорин о письме FIS с аргументами за допуск россиян: «Узнал об этом еще дней пять назад от Вяльбе. Это здорово, есть положительные движения»
2вчера, 13:51
Губерниев о письме FIS: «Скандинавы от своего мнения не отступят. Решение по допуску наших спортсменов не повлияет на антироссийское лобби»
14вчера, 12:23
Крюков о письме FIS с аргументами за допуск россиян: «Позитивная новость. Надеюсь, другие страны хотят увидеть Россию»
1вчера, 07:57
Олимпийская чемпионка Диггинс сломала мизинец, ударившись об угол дивана: «Это станет частью моей интересной истории на пути к Играм-2026»
518 октября, 17:09
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
39 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
419 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
39 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10