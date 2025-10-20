Ирина Роднина: «Норвежцы почувствовали себя героями, пока не было российских лыжников. Им не хочется возвращения наших, потому что сразу будет виден их собственный уровень»

Ирина Роднина считает, российские лыжники лишат норвежцев медалей.

21 октября совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) рассмотрит вопрос о допуске россиян на соревнования. Они отстранены с 2022 года.

– Международная федерация лыжного спорта прозрела. Если им три года понадобилось на это, представляете, как они медленно соображают? Нужно основываться на принципах олимпизма, которые гласят о равенстве спортсменов вне зависимости от цвета кожи, национальности, языка, вероисповедания. Последние три года FIS отстраняла наших спортсменов чисто по политическим мотивам. Слава богу, они одумались.

– Норвежская, шведская и финская лыжные федерации уже заявили, что они по-прежнему против допуска России, несмотря на последнее письмо FIS.

– За последние три года норвежцы, да и вообще скандинавы почувствовали себя героями, пока не было российских лыжников. Им не хочется возвращения наших спортсменов, потому что сразу будет виден их собственный уровень. С возвращением российских лыжников они лишатся медалей, на которые они рассчитывали, – ответила депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина .