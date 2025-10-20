Егор Сорин: «Никаких ожиданий от совета FIS нет. Люди, которые принимают решение, сделают так, как считают нужным»

Егор Сорин заявил, что в сборной примут любое решение FIS по российским лыжникам.

21 октября совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) рассмотрит вопрос о допуске россиян на соревнования. Они отстранены с 2022 года.

«Никаких ожиданий от совета FIS нет. Любое решение примем и будем действовать согласно новым вводным, если они, конечно, будут. Надежда на положительное решение была всегда, и она остается. Конечно же, мы ждем и надеемся, когда нас допустят. Но основной вопрос: когда и как это произойдет. А об этом пока говорить бессмысленно, потому что нет никаких решений.

Самый идеальный расклад для нас, когда мы едем на Олимпиаду всей командой и под флагом своей страны. Верю ли, что всю команду могут допустить? Даже не думаю об этом – не забиваю себе голову. Я могу желать, хотеть и думать о чем угодно, а люди, которые принимают решение, сделают так, как считают нужным», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Сорин .

