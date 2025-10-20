  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Егор Сорин: «Никаких ожиданий от совета FIS нет. Люди, которые принимают решение, сделают так, как считают нужным»
1

Егор Сорин: «Никаких ожиданий от совета FIS нет. Люди, которые принимают решение, сделают так, как считают нужным»

Егор Сорин заявил, что в сборной примут любое решение FIS по российским лыжникам.

21 октября совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) рассмотрит вопрос о допуске россиян на соревнования. Они отстранены с 2022 года.

«Никаких ожиданий от совета FIS нет. Любое решение примем и будем действовать согласно новым вводным, если они, конечно, будут. Надежда на положительное решение была всегда, и она остается. Конечно же, мы ждем и надеемся, когда нас допустят. Но основной вопрос: когда и как это произойдет. А об этом пока говорить бессмысленно, потому что нет никаких решений.

Самый идеальный расклад для нас, когда мы едем на Олимпиаду всей командой и под флагом своей страны. Верю ли, что всю команду могут допустить? Даже не думаю об этом – не забиваю себе голову. Я могу желать, хотеть и думать о чем угодно, а люди, которые принимают решение, сделают так, как считают нужным», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Сорин.

Похоже, наших лыжников допустят – даже норвежцы не смогут помешать

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
отстранение и возвращение России
logoFIS
logoЕгор Сорин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Недопуск россиян в бобслее и скелетоне признан незаконным по решению трибунала IBSF, сообщил Дегтярев: «Надеемся, это станет прецедентом для всех международных федераций»
7сегодня, 07:50
Норвежский журналист: «Становится все более вероятным, что некоторым российским лыжникам разрешат участвовать в Играх в качестве нейтральных спортсменов»
9вчера, 18:37
Сорин о письме FIS с аргументами за допуск россиян: «Узнал об этом еще дней пять назад от Вяльбе. Это здорово, есть положительные движения»
2вчера, 13:51
Главные новости
Юрий Бородавко: «Ожидания от совета FIS? Мы ждем допуска как можно большего количества наших лыжников»
1сегодня, 10:02
Панжинский о возможном допуске россиян: «Я сомневаюсь, что письмо FIS сильно повлияет. Но это показывает, что FIS уже полностью на нашей стороне»
3вчера, 19:53
Норвежский журналист: «Становится все более вероятным, что некоторым российским лыжникам разрешат участвовать в Играх в качестве нейтральных спортсменов»
9вчера, 18:37
Журова о письме FIS с аргументами за допуск россиян: «Думаю, все эти слова озвучены специально, чтобы поднять бучу, организовать определенные волнения»
1вчера, 18:05
Бьорген о гендерных тестах: «Если дело зашло так далеко, что это нужно делать, то в моих глазах это не очень сложно»
2вчера, 17:04
Сорин о письме FIS с аргументами за допуск россиян: «Узнал об этом еще дней пять назад от Вяльбе. Это здорово, есть положительные движения»
2вчера, 13:51
Губерниев о письме FIS: «Скандинавы от своего мнения не отступят. Решение по допуску наших спортсменов не повлияет на антироссийское лобби»
14вчера, 12:23
Крюков о письме FIS с аргументами за допуск россиян: «Позитивная новость. Надеюсь, другие страны хотят увидеть Россию»
1вчера, 07:57
Олимпийская чемпионка Диггинс сломала мизинец, ударившись об угол дивана: «Это станет частью моей интересной истории на пути к Играм-2026»
518 октября, 17:09
Сергей Чепиков: «Я надеюсь, что большинство стран поддержит допуск наших лыжников. К Олимпийским играм они смогут отлично подготовиться»
518 октября, 15:49
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
39 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
419 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
39 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10