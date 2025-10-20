Недопуск россиян в бобслее и скелетоне признан незаконным по решению трибунала IBSF, сообщил Дегтярев: «Надеемся, это станет прецедентом для всех международных федераций»

Трибунал IBSF признал незаконным решение о недопуске российских спортсменов.

Об этом сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев .

«Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение Конгресса IBSF о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Решение принято 19 октября 2025 года.

Фактически это означает, что международная федерация теперь обязана допустить российских бобслеистов и скелетонистов ко всем международным стартам, в том числе для квалификации на Олимпийские зимние игры 2026 года.

Министерство спорта и Олимпийский комитет России во взаимодействии со спортивными федерациями продолжают последовательную и систематическую работу по защите прав и интересов наших спортсменов.

Надеемся, что решение по нашим бобслеистам станет прецедентом и для всех остальных международных федераций, не допускающих российских спортсменов до участия в международных соревнованиях.

В частности, нами подана апелляция на аналогичное решение Международной федерации санного спорта, а 21 октября Совет Международной федерации лыжного спорта рассмотрит вопрос о допуске наших спортсменов в лыжных видах спорта», – написал Дегтярев в своем телеграм-канале.