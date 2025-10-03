  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев: «Если Сван не хочет соревноваться с русскими – хрен с ней. Обосрется от страха, как только увидит Непряеву»
2

Дмитрий Губерниев: «Если Сван не хочет соревноваться с русскими – хрен с ней. Обосрется от страха, как только увидит Непряеву»

Губерниев отреагировал на слова шведской лыжницы Линн Сван о россиянах.

Сван ранее сообщила, что не хочет соревноваться с российскими лыжниками на Олимпиаде, так как политическая ситуация в мире все еще не изменилась. 

«Линн Сван не хочет соревноваться с русскими? Надо тогда ей себя чем-нибудь занять и отправиться в путешествие с Гретой Тунберг. Сван никто не спросит – будет соревноваться как миленькая.

Вот возьмем шведских лыжников, норвежских биатлонистов, например Самуэльссона. Сейчас «Матч ТВ» или Okko покупают права на соревнования по лыжам и биатлону за деньги. Шведская лыжница без русских получает призовые деньги. Таким образом, что она делает? Помогает Владимиру Путину! Спасибо ей большое! Ура!

Уровень лицемерия зашкаливает. То, что говорит Линн Сван, не имеет никакого значения. Когда нас допустят, хочешь – не соревнуйся. Никто не заметит. Но ты же будешь соревноваться, чего тогда просто так языком молоть? Какая это будет проблема?

Если она не хочет соревноваться, хрен с ней. Сван просто не выйдет на дистанцию, и ей будет нечего есть, потому что она профессиональная спортсменка и этим деньги зарабатывает.

Устраивать демарши... Они все только за глаза большие смельчаки. Мы это миллион раз проходили. Когда нужно будет в упор что-то сказать, она разве подойдет к Непряевой и скажет, что не будет с ней соревноваться?

Сван обосрется от страха, как только ее увидит. Поэтому чего на них внимание обращать? Меня не удивляют такие слова. Это же не все говорят, а отдельные люди. Не хочешь соревноваться с русскими – дурак всегда себя найдет в другом. Вот Грета Тунберг поплыла опять», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
брань
Грета Тунберг
logoДмитрий Губерниев
logoЛинн Сван
logoсборная Швеции жен
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Фетисов о словах Сван про россиян на ОИ: «Сумасшедших хватает на свете. Нас что, волнует шведская лыжница? Пусть бойкотирует, это ее право»
44вчера, 18:16
Александр Легков: «У Сван своего мнения нет. Она начиталась в своем информационном пространстве, вот и транслирует это теперь»
12вчера, 11:34
Александр Панжинский: «Сван нужно думать не о политике, а получше тренироваться. Не ей судить всю эту ситуацию с отстранением россиян»
8вчера, 11:10
Главные новости
Федерация альпинизма России о допинге у 13-летней спортсменки: «У девочки были возрастные угри, врач прописал преднизолон. Мама не знала, что это запрещено»
2сегодня, 09:15
13-летняя российская ски-альпинистка дисквалифицирована на полгода за допинг
34сегодня, 06:53
Норвежский журналист Салтведт: «Позиция Сван не повлияет на решение FIS. Президент Элиаш тоже швед, его цель – участие российских лыжников в Милане»
4вчера, 12:28
Александр Легков: «У Сван своего мнения нет. Она начиталась в своем информационном пространстве, вот и транслирует это теперь»
12вчера, 11:34
Александр Панжинский: «Сван нужно думать не о политике, а получше тренироваться. Не ей судить всю эту ситуацию с отстранением россиян»
8вчера, 11:10
Шведская лыжница Линн Сван о допуске россиян: «Ситуация в мире не изменилась. Я не хочу с ними соревноваться»
94вчера, 09:31
Сорин о допуске лыжников: «Вера есть, поэтому в любом случае готовимся. Будем делать все по максимуму, чтобы показать высокий результат в феврале»
31 октября, 17:01
«Я вздрагивала от страха каждый раз, когда в дверь звонили». Фрида Карлссон была вынуждена сменить место жительства из-за сталкера
161 октября, 13:16
Бородавко о сборе лыжников в Австрии: «Там уже выпал первый снег, есть возможность покататься на лыжах, поэтому едем. Все спортсмены получили визы»
51 октября, 12:26
Крянин о внесении Большунова в базу «Миротворца»: «Туда попадают достойные люди, так что это даже почетно»
61 октября, 08:43
Ко всем новостям
Последние новости
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
419 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
39 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10
Губерниев – на слова Родниной: «Она права: работа комментатора – комментировать. Например, Вяльбе не работает тренером, но числится в этой роли»
1719 июня, 12:16
Вяльбе о лыжероллерах: «Другие люди, другая техника, совсем другая подготовка. Устюгов в прошлом году признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски»
15 июня, 15:26