Губерниев отреагировал на слова шведской лыжницы Линн Сван о россиянах.

Сван ранее сообщила , что не хочет соревноваться с российскими лыжниками на Олимпиаде , так как политическая ситуация в мире все еще не изменилась.

«Линн Сван не хочет соревноваться с русскими? Надо тогда ей себя чем-нибудь занять и отправиться в путешествие с Гретой Тунберг. Сван никто не спросит – будет соревноваться как миленькая.

Вот возьмем шведских лыжников, норвежских биатлонистов, например Самуэльссона. Сейчас «Матч ТВ» или Okko покупают права на соревнования по лыжам и биатлону за деньги. Шведская лыжница без русских получает призовые деньги. Таким образом, что она делает? Помогает Владимиру Путину ! Спасибо ей большое! Ура!

Уровень лицемерия зашкаливает. То, что говорит Линн Сван, не имеет никакого значения. Когда нас допустят, хочешь – не соревнуйся. Никто не заметит. Но ты же будешь соревноваться, чего тогда просто так языком молоть? Какая это будет проблема?

Если она не хочет соревноваться, хрен с ней. Сван просто не выйдет на дистанцию, и ей будет нечего есть, потому что она профессиональная спортсменка и этим деньги зарабатывает.

Устраивать демарши... Они все только за глаза большие смельчаки. Мы это миллион раз проходили. Когда нужно будет в упор что-то сказать, она разве подойдет к Непряевой и скажет, что не будет с ней соревноваться?

Сван обосрется от страха, как только ее увидит. Поэтому чего на них внимание обращать? Меня не удивляют такие слова. Это же не все говорят, а отдельные люди. Не хочешь соревноваться с русскими – дурак всегда себя найдет в другом. Вот Грета Тунберг поплыла опять», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .