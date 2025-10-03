Дмитрий Губерниев: «Если Сван не хочет соревноваться с русскими – хрен с ней. Обосрется от страха, как только увидит Непряеву»
Сван ранее сообщила, что не хочет соревноваться с российскими лыжниками на Олимпиаде, так как политическая ситуация в мире все еще не изменилась.
«Линн Сван не хочет соревноваться с русскими? Надо тогда ей себя чем-нибудь занять и отправиться в путешествие с Гретой Тунберг. Сван никто не спросит – будет соревноваться как миленькая.
Вот возьмем шведских лыжников, норвежских биатлонистов, например Самуэльссона. Сейчас «Матч ТВ» или Okko покупают права на соревнования по лыжам и биатлону за деньги. Шведская лыжница без русских получает призовые деньги. Таким образом, что она делает? Помогает Владимиру Путину! Спасибо ей большое! Ура!
Уровень лицемерия зашкаливает. То, что говорит Линн Сван, не имеет никакого значения. Когда нас допустят, хочешь – не соревнуйся. Никто не заметит. Но ты же будешь соревноваться, чего тогда просто так языком молоть? Какая это будет проблема?
Если она не хочет соревноваться, хрен с ней. Сван просто не выйдет на дистанцию, и ей будет нечего есть, потому что она профессиональная спортсменка и этим деньги зарабатывает.
Устраивать демарши... Они все только за глаза большие смельчаки. Мы это миллион раз проходили. Когда нужно будет в упор что-то сказать, она разве подойдет к Непряевой и скажет, что не будет с ней соревноваться?
Сван обосрется от страха, как только ее увидит. Поэтому чего на них внимание обращать? Меня не удивляют такие слова. Это же не все говорят, а отдельные люди. Не хочешь соревноваться с русскими – дурак всегда себя найдет в другом. Вот Грета Тунберг поплыла опять», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.