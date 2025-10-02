Фетисов о словах Сван про россиян на ОИ: «Сумасшедших хватает на свете. Нас что, волнует шведская лыжница? Пусть бойкотирует, это ее право»

Вячеслав Фетисов отреагировал на слова шведской лыжницы Линн Сван о россиянах.

Сван ранее сообщила , что не хочет соревноваться с российскими лыжниками на Олимпиаде , так как политическая ситуация в мире все еще не изменилась.

«Пускай отказывается. Нас что, волнует шведская лыжница?

Пусть бойкотирует, это ее право. Сумасшедших хватает на свете», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

24 сентября Международная федерация лыжных видов спорта обсуждала вопрос об участии российских спортсменов в международных соревнованиях, но никакого решения не приняла и отложила вопрос до 21 октября.