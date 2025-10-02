Александр Панжинский: «Сван нужно думать не о политике, а получше тренироваться. Не ей судить всю эту ситуацию с отстранением россиян»

Панжинский считает, что шведке Сван лучше тренироваться, а не думать о политике.

Шведская лыжница Линн Сван заявила, что не хочет соревноваться с российскими лыжниками на Олимпиаде, так как «ситуация в мире не изменилась».

«На самом деле Линн Сван уже не впервые высказывает подобные вещи. То же самое она говорила про Кубок мира, чемпионат мира.

Я бы посоветовал Сван следить за собой. Она и так «бойкотировала» последний чемпионат мира. Только не по политическим взглядам, а по причине того, что она не смогла удержаться на ногах на предстартовой разминке перед первым спринтом на чемпионате мира, где она была одним из фаворитов. Она упала, получила, к сожалению, сотрясение мозга и серьезные травмы головы и шеи.

Линн Сван нужно думать не о политике, а получше тренироваться. Она может высказывать все, что она хочет, но она далека от политики. Не ей судить всю эту ситуацию с отстранением россиян.

К сожалению, в скандинавской лыжной диаспоре больше распространено мнение, что российских лыжников и вообще спортсменов надо не допускать на соревнования. Но если мы чуть спустимся в центральную Европу, там уже перевешивает мнение о том, что россиян надо вернуть на турниры.

Поэтому не смотрим только на одних скандинавов. Они пока, к сожалению, доминируют как на лыжне, так и в кабинетах FIS. Тем не менее, среди шведов, норвежцев есть спортсмены, которые не высказываются так резко, просто занимаются своим делом и выступают получше Линн Сван», – серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский.