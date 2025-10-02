  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Александр Панжинский: «Сван нужно думать не о политике, а получше тренироваться. Не ей судить всю эту ситуацию с отстранением россиян»
0

Александр Панжинский: «Сван нужно думать не о политике, а получше тренироваться. Не ей судить всю эту ситуацию с отстранением россиян»

Панжинский считает, что шведке Сван лучше тренироваться, а не думать о политике.

Шведская лыжница Линн Сван заявила, что не хочет соревноваться с российскими лыжниками на Олимпиаде, так как «ситуация в мире не изменилась».

«На самом деле Линн Сван уже не впервые высказывает подобные вещи. То же самое она говорила про Кубок мира, чемпионат мира.

Я бы посоветовал Сван следить за собой. Она и так «бойкотировала» последний чемпионат мира. Только не по политическим взглядам, а по причине того, что она не смогла удержаться на ногах на предстартовой разминке перед первым спринтом на чемпионате мира, где она была одним из фаворитов. Она упала, получила, к сожалению, сотрясение мозга и серьезные травмы головы и шеи.

Линн Сван нужно думать не о политике, а получше тренироваться. Она может высказывать все, что она хочет, но она далека от политики. Не ей судить всю эту ситуацию с отстранением россиян.

К сожалению, в скандинавской лыжной диаспоре больше распространено мнение, что российских лыжников и вообще спортсменов надо не допускать на соревнования. Но если мы чуть спустимся в центральную Европу, там уже перевешивает мнение о том, что россиян надо вернуть на турниры.

Поэтому не смотрим только на одних скандинавов. Они пока, к сожалению, доминируют как на лыжне, так и в кабинетах FIS. Тем не менее, среди шведов, норвежцев есть спортсмены, которые не высказываются так резко, просто занимаются своим делом и выступают получше Линн Сван», – серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
logoсборная Швеции жен
logoсборная России (лыжные гонки)
logoАлександр Панжинский
logoЛинн Сван
лыжные гонки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Шведская лыжница Линн Сван о допуске россиян: «Ситуация в мире не изменилась. Я не хочу с ними соревноваться»
58сегодня, 09:31
Александр Панжинский: «Наши спортсмены едут на сборы в Европу не от хорошей жизни. Высокогорных баз действительно не хватает»
1226 сентября, 08:53
Панжинский о Большунове: «В нужный момент он проснется и, как богатырь, слезет с печи и всем покажет русскую силу. Если допустят на Игры, то будут самые высокие результаты»
225 сентября, 07:09
Главные новости
Александр Легков: «У Сван своего мнения нет. Она начиталась в своем информационном пространстве, вот и транслирует это теперь»
211 минут назад
Шведская лыжница Линн Сван о допуске россиян: «Ситуация в мире не изменилась. Я не хочу с ними соревноваться»
58сегодня, 09:31
Сорин о допуске лыжников: «Вера есть, поэтому в любом случае готовимся. Будем делать все по максимуму, чтобы показать высокий результат в феврале»
3вчера, 17:01
«Я вздрагивала от страха каждый раз, когда в дверь звонили». Фрида Карлссон была вынуждена сменить место жительства из-за сталкера
16вчера, 13:16
Бородавко о сборе лыжников в Австрии: «Там уже выпал первый снег, есть возможность покататься на лыжах, поэтому едем. Все спортсмены получили визы»
5вчера, 12:26
Крянин о внесении Большунова в базу «Миротворца»: «Туда попадают достойные люди, так что это даже почетно»
5вчера, 08:43
Журова о внесении Большунова в базу «Миротворца»: «Пытаются таким образом надавить на МОК и воспрепятствовать нашему возвращению на турниры»
9вчера, 08:15
Александра Большунова внесли в базу «Миротворца»
6230 сентября, 18:53
Юрий Бородавко: «То, что ПКР восстановили в правах, – это здорово, мы очень рады. Но не надо обольщаться»
130 сентября, 15:05
Бородавко о противниках допуска россиян: «Их основная цель – не допустить нас на Олимпиаду, а задача-максимум – не возвращать на международную арену как можно дольше»
230 сентября, 14:32
Ко всем новостям
Последние новости
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
419 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
39 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10
Губерниев – на слова Родниной: «Она права: работа комментатора – комментировать. Например, Вяльбе не работает тренером, но числится в этой роли»
1719 июня, 12:16
Вяльбе о лыжероллерах: «Другие люди, другая техника, совсем другая подготовка. Устюгов в прошлом году признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски»
15 июня, 15:26