Александр Легков: «У Сван своего мнения нет. Она начиталась в своем информационном пространстве, вот и транслирует это теперь»

Александр Легков заявил, что у шведской лыжницы Сван нет своего мнения.

Шведская лыжница Линн Сван заявила, что не хочет соревноваться с российскими лыжниками на Олимпиаде, так как политическая ситуация в мире все еще не изменилась.

«Считаю, своего мнения у нее нет. Она начиталась в своем информационном пространстве, рассказали ей чего-то, вот и транслирует это теперь.

Если будет официальное решение нас допустить, ей придется выходить на старты — или же пусть отказывается. Нам от этого ни тепло, ни холодно.

Очевидно, Сван не знает всей ситуации. Ничего плохого российские спортсмены ей не делали. Неоднократно выступала с ними на одних соревнованиях, всегда чувствовала себя в безопасности. Наши ребята скромные, спокойные, готовы бороться честно.

Если ты не горлопанка, докажи на трассе, что сильнее. А раз так болтает, то мозгов, видимо, нет», – сказал олимпийский чемпион Александр Легков.