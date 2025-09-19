7

МОК о допуске россиян к отбору на Олимпиаду: «FIS еще может открыть двери»

В МОК не исключили, что Международная лыжная федерация может допустить россиян.

«Мы работаем с международными федерациями, чтобы понимать, как спортсменам отбираться на Олимпиаду. Вы слышали, что некоторые федерации не открыли двери. Нам остается работать с теми, кто уже дал возможность или еще может предоставить такую возможность.

Международный союз конькобежцев уже это сделал, федерация ски-альпинизма, FIS еще может открыть двери. Мы близко работаем, чтобы понять, есть ли еще какая-то возможность отобраться», – сказал спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкрей.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
