Губерниев о допуске российских лыжников: «Все друг на друга ссылаются, но никто ничего не решает. Поэтому спокойно готовимся к сезону в России»

Губерниев не верит в допуск российских лыжников к международным турнирам.

Ранее спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкрей заявил, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) еще может дать российским спортсменам возможность отобраться на Олимпиаду в Милане.

«Это все имеет мало отношения к реальности. Они хотят показать себя лучше, чем они есть на самом деле. Это из рубрики «царь хороший, а бояре плохие».

Такие действия даже хуже, чем полный запрет, потому что они дают нам надежду, а надежды мало.

Можно допустить, что у нас два человека поедут на Олимпиаду по wild card в лыжных гонках – мальчик и девочка. Хорошая мина при плохой игре. А глобально ничего не произойдет.

Все друг на друга ссылаются в этих вопросах, но никто ничего не решает. Поэтому спокойно готовимся к сезону в России.

Лыжники и биатлонисты в этом смысле находятся в привилегированном положении, потому что их показывают по ТВ в отличие от тех же фристайлистов, саночников, сноубордистов», – сказал Дмитрий Губерниев.