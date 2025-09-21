FIS о допуске россиян к Олимпиаде: «Финальное решение еще не принято»
В FIS заявили, что окончательное решение об участии россиян в Играх не принято.
Ранее спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкрей заявил, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) еще может дать российским спортсменам возможность отобраться на Олимпиаду в Милане.
«Финальное решение еще не принято», – отметили в FIS.
Наш биатлон – мимо Олимпиады-2026. А есть просвет в других видах?
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
