0

FIS о допуске россиян к Олимпиаде: «Финальное решение еще не принято»

В FIS заявили, что окончательное решение об участии россиян в Играх не принято.

Ранее спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкрей заявил, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) еще может дать российским спортсменам возможность отобраться на Олимпиаду в Милане. 

«Финальное решение еще не принято», – отметили в FIS. 

Наш биатлон – мимо Олимпиады-2026. А есть просвет в других видах?

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoсборная России (лыжные гонки)
logoFIS
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Губерниев: «FIS примет такое же решение по недопуску россиян, как и федерация бобслея. У ФЛГР и СБР ноль международных контактов»
1112 сентября, 15:57
Член президиума ФЛГР Крянин о возможном допуске лыжников: «Мы иллюзий не строим. Любое решение воспримем как должное»
29 сентября, 13:23
Видар Лефсус о допуске российских лыжников: «Не представляю, что FIS передумает. Возможно, некоторых пустят на ОИ в качестве нейтральных спортсменов»
24 июля, 07:12
Главные новости
«Ни Россия, ни Израиль не должны участвовать». Премьер-министр Испании призвал отстранить израильских спортсменов от международных турниров
21315 сентября, 14:17
Спортс” стал информационным партнером конференции «День Бренда 2025»
211 сентября, 14:00
Юлия Ефимова: «Плавание может конкурировать с футболом по популярности. Фигурное катание еще лет 10 назад мало кто знал и смотрел. Сейчас они чуть ли не популярнее футбола»
9531 августа, 11:57
Шарифова о заработке в паделе: «Синнер заработал за прошлый год больше $52 млн. А в паделе первая пара в мире – миллион на двоих. Разница огромная»
429 августа, 14:38
Спорт государственной важности СССР. Но он так и не стал большой игрой
28 августа, 06:00Спецпроект
В Москве спортивному тренеру предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней
222 августа, 16:01
Журова об ограничении звонков в мессенджерах: «Раньше как-то звонили по простому телефону, и проблем не было. Это сделано для безопасности»
11416 августа, 17:27
Итальянский ориентировщик Дебертолис скончался на Всемирных играх в Китае
112 августа, 07:33
Депутат Журова: «Главный враг российского спорта – Украина, они всем пишут жалобы, устраивают протесты. Наверняка это проплачено Западом»
10811 августа, 14:41
26-27 июля в московском саду «Эрмитаж» прошел шестой Chess & Jazz. В фестивале поучаствовала китайская шахматистка Хоу Ифань
28 июля, 16:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
Пан или пропал? Костанайская битва претендентов на медали КПЛ
19 сентября, 08:39
Как пройдет дебют «Кайрата» в основном турнире Лиги чемпионов – аналитика партнеров
18 сентября, 10:18
27-28 ноября в Москве пройдет выставка и форму решений для спортивной индустрии «Спорт Бизнес Конгресс»
117 сентября, 15:02Фото
17 сентября стартовал первый СпортТех Акселератор Сколково
17 сентября, 11:51Фото
«Ливерпуль», «Челси», «Бавария»? Сражения грандов в Лиге чемпионов
17 сентября, 08:10
Старт «королевского» клуба и битва двух хорватских тренеров в Лиге чемпионов
16 сентября, 09:30
«Белые орлы» против «трех львов», а «мадьяры» против «избранных». Аналитика на матчи отборочного цикла ЧМ-2026
9 сентября, 09:26
Битва победителей Евро и балканское дерби в отборе на ЧМ-2026
8 сентября, 09:48
ALLINNERS вошли в топ-77 Европы после финала Frag S15
4 сентября, 13:43
Аналитика от партнеров на матч отборочного цикла ЧМ-2026 между сборными Казахстана и Уэльса, а также Грузии и Турции
4 сентября, 11:38