Губерниев о недопуске россиян: «У биатлонистов дело труба. А в лыжных гонках диалог между FIS и МОК есть»

Дмитрий Губерниев назвал лыжников, которых FIS мог бы допустить до турниров.

С 2022 года россияне отстранены от турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). При этом в Международном олимпийском комитете (МОК) не исключили , что спортсмены получат возможность отобраться на Игры-2026.

– На ваш взгляд, FIS еще может разрешить россиянам участвовать в своем олимпийском турнире?

– У биатлонистов дело труба. Наши биатлонисты не будут выступать на Олимпиаде ни в каком качестве, если кардинально в мире ничего не поменяется. А в лыжных гонках диалог между FIS и МОК есть. МОК в этом плане поддавливает лыжную федерацию.

Остается мизерный шанс на то, что наши лыжники поедут на Олимпиаду. Я в это не очень верю, но тем не менее. Если в итоге нашим лыжникам дадут wild card, на Олимпиаду попадут человека два, чтобы мы не смогли выступить в эстафете. То есть один мужчина, одна девушка, как в фигурном катании. Причем это будут молодые спортсмены, лидеров наших не пустят.

– Как думаете, кого из лыжников допустят?

– Савелий Коростелев и младшая [Дарья] Непряева, например. Кто-то из молодых девчонок поедет. Лидерам российских лыжных гонок, к сожалению, не дадут допуск, по моему стойкому убеждению, – ответил спортивный комментатор Губерниев .