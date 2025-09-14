Степанова о трансляции чемпионата России: «Не хотели бы увидеть лыжников с идеальными телами? Нет? Ну, смотрите Мясникова»

Лыжница Степанова призвала смотреть чемпионат России вместо доктора Мясникова.

19 сентября в Архангельской области стартует летний чемпионат России по лыжам.

«На федеральных каналах, которые у каждого в телевизоре, утром в следующую субботу, 20 сентября, в эфире «Доктор Мясников», «Сто к одному», «Квартирный вопрос» и т.д.

А много-много лыжников и лыжниц с идеальными спортивными телами, которые побегут в архангельских лесах (а не в богомерзких Альпах), увидеть вместо этого не хотели бы? Нет? Ну, смотрите «Мясникова», – написала Вероника Степанова .