Степанова о потасовке главы воронежской федерации с подростком: «Наглядная иллюстрация того, как опасно в спорте сохранять ментальность «старой школы»

Вероника Степанова назвала недостатки «старой школы» в спорте.

Ранее появилась информация о том, что руководитель Федерации лыжных гонок Воронежской области Алексей Мананков устроил потасовку с подростком в одной из кофеен Санкт-Петербурга.

«Я никогда сама не видела, чтобы тренеры доходили до рукоприкладства в отношении юных спортсменов, но вот чтобы кричали и унижали – еще иногда наблюдать приходится. Хватит это терпеть, довольно!

Инцидент на «Невских берегах» – это наглядная иллюстрация того, как опасно в современном спорте сохранять ментальность «старой школы». Это пережиток мышления, подхода из прошлого, где авторитет основан на страхе и вечном «я начальник – ты дурак».

И да, современные подростки ожидают, что их будут уважать, слушать – и прислушиваться. Вам, остаткам былых времен, это не изменить, поздно! Методы и подходы прошлого века должны уйти вместе с теми, кто не способен работать иначе», – написала в своем телеграм-канале олимпийская чемпионка Степанова .