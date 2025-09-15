«Ни Россия, ни Израиль не должны участвовать». Премьер-министр Испании призвал отстранить израильских спортсменов от международных турниров
Премьер-министр Испании выступил за отстранение спортсменов из России и Израиля.
«Почему Россию отстранили после [начала боевых действий] на Украине, а Израиль не отстранили после вторжения в Газу?
Наша позиция ясная и четкая: пока все это не прекратится, ни Россия, ни Израиль не должны участвовать в международных соревнованиях», – написал Педро Санчес в соцсети X.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
