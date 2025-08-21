  • Спортс
  • «Реакция Volvo – это дискриминация, они продолжают нагнетать обстановку». В ФЛГР отреагировали на расследование о продаже грузовика
21

«Реакция Volvo – это дискриминация, они продолжают нагнетать обстановку». В ФЛГР отреагировали на расследование о продаже грузовика

В Федерации лыжных гонок России отреагировали на расследование Volvo.

Сообщалось, что автомобильный концерн Volvo прекратил сотрудничество с фирмой, которая ранее продала вакс-грузовик сборной России.

«Когда откроется перспектива участия в ОИ и этапах Кубка мира, наши спортсмены должны будут иметь самое лучшее. С этой позицией и выступала [глава ФЛГР] Елена Вяльбе, с чем я полностью согласен. Чтобы побеждать, нужно пользоваться лучшим оборудованием, лучшей экипировкой. С этой целью и был приобретен этот автомобиль.

А реакция Volvo – дискриминация, они продолжают нагнетать обстановку, чтобы не пускать наших спортсменов. Это их мнение, у нас оно другое. Никто и не ожидал, что нас будут носить на руках, но мы к этому готовы», – сказал член президиума ФЛГР Сергей Крянин.

С 2022 года российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS).

Вяльбе сфоткалась на фоне грузовика Volvo – Volvo в бешенстве, начали расследование

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
Сергей Крянин
лыжные гонки
ФЛГР
logoЕлена Вяльбе
дискриминация
