Дарья Непряева о 10-м месте на Кубке России: «Самочувствие пока не очень. Надеюсь, в скором времени буду бежать быстрее»
Дарья Непряева: самочувствие пока не очень, надеюсь, скоро буду бежать быстрее.
Действующий обладатель Кубка России по лыжным гонкам Дарья Непряева считает, что находится не в оптимальной форме.
В Кировске проходит первый этап ФосАгро Кубка России. Непряева заняла десятое место в «разделке» на 10 км свободным стилем, уступив 1 минуту 11,6 секунды победителю – Алине Пеклецовой.
«В том году я тоже начинала плохо, это не помешало мне выиграть Кубок России. Я только начинаю разгоняться. Гонок еще много.
Самочувствие пока не очень. Надеюсь, что в скором времени буду бежать быстрее. Пока не все получается так, как хочется», – сказала Непряева.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости