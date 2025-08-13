  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Ведущая «Матч ТВ» Петрикова о желании Губерниева возглавить ФЛГР: «Дмитрий справится, он и президентом мог бы стать»
34

Ведущая «Матч ТВ» Петрикова о желании Губерниева возглавить ФЛГР: «Дмитрий справится, он и президентом мог бы стать»

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова считает, что Губерниев мог бы возглавить ФЛГР.

Дмитрий Губерниев заявлял, что хочет стать главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) вместо Елены Вяльбе. Как оцените его потенциал как руководителя?

– У Губерниева и Вяльбе давнее соперничество, правда, пока только словесное. Заявление Димы, на мой взгляд, не случайно, но это скорее игра «кто кого».

Что касается полномочий, думаю, Губерниев справится, он и президентом мог бы стать. Единственное, пока не понятно, как он все успевать будет, ведь и так работа 24/7. Таких, как он, больше нет, – сказала Петрикова. 

Губерниев о выборах главы ФЛГР: «Бизнес за меня, Россия за меня, все идет по плану. Свои шансы на победу оцениваю на 100 процентов»

Ольга Петрикова – ведущая «Матч ТВ». Финалистка «Мисс Россия», лыжница и депутат!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Gazeta.ru
ФЛГР
logoДмитрий Губерниев
logoЕлена Вяльбе
лыжные гонки
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
Против олимпийского призера Шеналя расследуют дело о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних
вчера, 19:18
Степанова – военкору Коцу на пост о выступлениях в нейтральном статусе: «Руководство страны все проанализировало и посчитало это верным»
79вчера, 10:50
FIS может отстранить Линдвика и Форфанга от соревнований на три месяца из-за жульничества с костюмами
211 августа, 19:43
Вероника Степанова: «Дорогие журналисты, спросите Трампа про дискриминацию российских спортсменов. Он же «мастер сделки» – пусть придумает, как это исправить»
5511 августа, 17:28
Коростелев о забеге в Швейцарии: «Из приятного — мы бежали с флагом. И комментатор на финише объявлял: «Атлет из России»
10 августа, 15:23
Сорина и Коростелев выиграли забег на 6,6 км с перепадом высоты 1069 метров в Швейцарии
210 августа, 13:28
Российские ски-альпинисты еще не получили международные лицензии на олимпийский сезон
10 августа, 12:37
Лыжероллеры. Blink-2025. Фоссесхолм выиграла спринт свободным стилем, Лотта Венг – 2-я, Тириль Венг – 3-я
29 августа, 20:28
Лыжероллеры. Blink-2025. Клэбо выиграл коньковый спринт, Эвен Нортуг – 2-й, Вике – 3-й, Шанава – 6-й, Пеллегрино и Жув выбыли в 1/4 финала
19 августа, 20:10
Петтер Нортуг не планирует выступать на Олимпиаде-2026: «Если и думать о смене спортивного гражданства, то это на 2027 год»
19 августа, 17:16
Ко всем новостям
Последние новости
Шарлотте Калла родила второго ребенка
29 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10
Вяльбе о лыжероллерах: «Другие люди, другая техника, совсем другая подготовка. Устюгов в прошлом году признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски»
15 июня, 15:26
Крянин о лыжном ЧМ-2025: «Норвежцы вполне могли недосчитаться из-за того, что не было наших болельщиков и спортсменов»
14 июня, 20:47
Бородавко о лыжном ЧМ-2025: «Спортивная составляющая важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших очевидно»
4 июня, 13:24
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1130 апреля, 13:50
Александр Легков: «Если Быстров ко мне обратится, я всегда готов взять его с собой на стадион «Спартака». Готов протянуть руку помощи»
1325 апреля, 16:20
Вяльбе о рекорде Овечкина: «Мне кажется, за него болел весь мир. Это очень крутой результат»
97 апреля, 19:09